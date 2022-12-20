Андреа Пирло: «Я гордился, что меня сравнивают с игроками «Барселоны»

Бывший игрок «Милана» Андреа Пирло рассказал о разговоре с Хосепом Гвардиолой в 2010 году и своих эмоциях после беседы с тренером.

«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде.

Для меня это было предметом гордости — разговор с ним, так и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны». В итоге ничего из этого не вышло, но поход к Гвардиоле по его приглашению — это прекрасные впечатления», — сказал Пирло FourFourTwo.

Пирло выступал в «Милане» с 2001 по 2011 год. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году, после чего возглавил «Ювентус» в 2020 году. В августе 2021-го он покинул команду. Сейчас он возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».