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Испания

Сегодня, 10:04

Андрей Лунин может сменить Тибо Куртуа в качестве основного вратаря «Реала»

Руслан Минаев
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить Тибо Куртуа в качестве основного голкипера клуба, сообщает El Nacional.

По информации источника, решение главного тренера Карло Анчелотти останется в силе даже после восстановления бельгийца. В августе 2023 года Куртуа диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Ранее As сообщал, что Анчелотти принял решение сделать Лунина основным вратарем в паре с испанцем Кепой Аррисабалагой.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 10 матчей, пропустил 6 мячей и отстоял 5 игр на ноль.

Контракт 24-летнего украинца с мадридским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 8 миллионов евро.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
ФК Реал
Андрей Лунин
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