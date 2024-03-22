22 марта, 09:50
Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал об общении с легендой испанского клуба Давидом Сильвой.
— Была новость о том, что Давид Сильва будет якобы курировать тебя как легенда клуба.
— Нет, это была ложная информация (улыбается). Не знаю, кто так сказал. Видел его пару раз. Как раз занимался индивидуально после болезни. Долго болел. Я бегал, мне было тяжело, и Давид Сильва кричал: Welcome to Real Sociedad!* Очень смешно. Там всегда такие тяжелые нагрузки, и он меня вот так вот поприветствовал.
Ранее журналист Mundo Deportivo Анхел Лопес сообщал, что чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Давид Сильва будет передавать знания и умения Захаряну после перехода футболиста в «Реал Сосьедад».
* Англ. Добро пожаловать в «Реал Сосьедад»!
20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.