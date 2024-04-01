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Испания

1 апреля, 23:20

«Арсенал» и «Бавария» поборются за подписание Зубименди в летнее трансферное окно

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Опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Зубименди входит в сферу интересов двух топ-клубов Европы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летнего испанца рассчитывают подписать «Арсенал» и «Бавария». Сделка по переходу игрока запланирована на лето 2024 года.

Зубименди является воспитанником академии «Реал Сосьедад». Всего за основную команду он провел 186 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Реал Сосьедад
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