«Арсенал» и «Бавария» поборются за подписание Зубименди в летнее трансферное окно

Опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Зубименди входит в сферу интересов двух топ-клубов Европы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летнего испанца рассчитывают подписать «Арсенал» и «Бавария». Сделка по переходу игрока запланирована на лето 2024 года.

Зубименди является воспитанником академии «Реал Сосьедад». Всего за основную команду он провел 186 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.