Рианчо: «Поездка в сборную России положительно сказалась на Захаряне. Это придало ему сил и уверенности»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

20-летний россиянин провел на поле 83 минуты, отличившись голевой передачей.

«Поездка в сборную положительно сказалась на Арсене. Думаю, Карпин дал ему советы по поводу игры в Испании, и Захаряну это придало сил и уверенности», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.