Артета может в будущем возглавить «Барселону»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в будущем может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в настоящий момент в «Барселоне» делают ставку на нынешнего тренера Хави, однако их привлекает работа Артеты в «Арсенале» и тот прогресс, которого он сумел добиться с лондонским клубом. Отмечается, что испанский специалист, который является воспитанником «Барселоны», знаком с ценностями клуба, а также продолжительное время работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» и в будущем он станет серьезным кандидатом на работу в Каталонии.
Также руководству испанского клуба нравится, как 40-летний специалист управляет раздевалкой. Отмечается, что у Артеты очень близкие отношения с директором клуба Матеу Алемани и спортивным директором Йорди Кройфом.
После 12 туров «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, набрав 31 очко.
«Барселона» набрала в турнирной таблице ла лиги 31 очко после 12 матчей.
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Основные источники исследования