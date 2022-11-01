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Испания

Сегодня, 12:09

Артета может в будущем возглавить «Барселону»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в будущем может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в настоящий момент в «Барселоне» делают ставку на нынешнего тренера Хави, однако их привлекает работа Артеты в «Арсенале» и тот прогресс, которого он сумел добиться с лондонским клубом. Отмечается, что испанский специалист, который является воспитанником «Барселоны», знаком с ценностями клуба, а также продолжительное время работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» и в будущем он станет серьезным кандидатом на работу в Каталонии.

Также руководству испанского клуба нравится, как 40-летний специалист управляет раздевалкой. Отмечается, что у Артеты очень близкие отношения с директором клуба Матеу Алемани и спортивным директором Йорди Кройфом.

После 12 туров «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, набрав 31 очко.

«Барселона» набрала в турнирной таблице ла лиги 31 очко после 12 матчей.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-mira-reojo-arteta-77972868

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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