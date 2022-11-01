В Испании утверждают, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проигнорировал звонки от помощника президента каталонского клуба Жоана Лапорты, утверждает Sport.es. Испанский клуб планирует вернуть 35-летнего аргентинца, он же, в свою очередь, ведет переговоры с клубом «Интер Майами».
Клуб Дэвида Бекхэма обсуждает вероятный трансфер с агентом игрока Хорхе Месси.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Руководство парижан ранее сообщило нападающему, что клуб хотел бы продлить соглашение до 2024-го.
В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования