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Испания

Сегодня, 13:56

В Испании утверждают, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проигнорировал звонки от помощника президента каталонского клуба Жоана Лапорты, утверждает Sport.es. Испанский клуб планирует вернуть 35-летнего аргентинца, он же, в свою очередь, ведет переговоры с клубом «Интер Майами».

Клуб Дэвида Бекхэма обсуждает вероятный трансфер с агентом игрока Хорхе Месси.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Руководство парижан ранее сообщило нападающему, что клуб хотел бы продлить соглашение до 2024-го.

В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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