«Атлетико» проиграл «Атлетику» в ла лиге

Сегодня, 20:15
«Атлетико» на выезде уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:0.
Счет на 51-й минуте открыл Горка Гурусета. На 64-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил Нико Уильямс. На 36-й минуте полузащитник хозяев Ойян Сансет не реализовал пенальти.
Мадридцы с 34 очками занимают третье место в ла лиге. «Атлетик» (32) идет на пятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре команда Диего Симеоне дома примет «Хетафе». Игра пройдет 19 декабря. Баскский клуб на день позже на своем поле сыграет с «Лас-Пальмас».