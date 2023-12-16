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Испания

Сегодня, 20:15

«Атлетико» проиграл «Атлетику» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» на выезде уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 51-й минуте открыл Горка Гурусета. На 64-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил Нико Уильямс. На 36-й минуте полузащитник хозяев Ойян Сансет не реализовал пенальти.

Мадридцы с 34 очками занимают третье место в ла лиге. «Атлетик» (32) идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команда Диего Симеоне дома примет «Хетафе». Игра пройдет 19 декабря. Баскский клуб на день позже на своем поле сыграет с «Лас-Пальмас».

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 18:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Атлетико

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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