Анчелотти — об Эндрике: «Мы в восторге от него»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приезде бразильского нападающего Эндрика в расположение команды.

16 декабря 17-летний нападающий впервые прилетел в Мадрид после подписания предварительного контракта с «Реалом». Он присоединится к команде летом 2024 года.

«Мы в восторге от Эндрика. Он приехалк нам в гости и посмотреть игру. Мы говорили с ним. Нам придется подождать до июля», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Эндрик провел за «Палмейрас» 53 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.