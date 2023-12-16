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Испания

Сегодня, 18:13

Анчелотти — об Эндрике: «Мы в восторге от него»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приезде бразильского нападающего Эндрика в расположение команды.

16 декабря 17-летний нападающий впервые прилетел в Мадрид после подписания предварительного контракта с «Реалом». Он присоединится к команде летом 2024 года.

«Мы в восторге от Эндрика. Он приехалк нам в гости и посмотреть игру. Мы говорили с ним. Нам придется подождать до июля», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Эндрик провел за «Палмейрас» 53 матча, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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