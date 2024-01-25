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Испания

Сегодня, 02:07

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
24 января. Атлетик — Бильбао — 4:2.
Фото Reuters
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«Атлетик» победил «Барселону» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Нападающий хозяев Горка Гурусета на 1-й минуте открыл счет. В середине тайма каталонцы за 7 минут забили два гола — отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямаль. Сразу после перерыва баски отыгрались — отличился Охиан Санчет.

В основное время команды не выявили победителя, поэтому их ждало дополнительное время, где форвард хозяев Иньяки Уильямс, вернувшийся с Кубка Африки, сначала забил гол, а затем ассистировал своему брату Нико.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Последний полуфиналист определится в матче «Атлетико» — «Севилья» (25 января, 23.00).

Испания. Кубок. 1/4 финала
24 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
4:2
Барселона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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