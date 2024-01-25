Хави: «Говорил еще после жеребьевки, что нам не повезло с соперником»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Мы попытались. Я считаю, что мы хорошо сражались с великолепной командой, которая очень сильна в домашних матчах. Я уже говорил после жеребьевки, что нам не повезло с соперником. Можем гордиться тем, что попытались. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться кборьбе в ла лиге и Лиге чемпионов», — цитирует Marca Хави.

Соперник «Атлетика» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/4 финала одержали «Реал Сосьедад» и «Мальорка».