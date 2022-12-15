«Атлетико» предложил «Челси» подписать Феликса и Кунью

«Атлетико» предложил «Челси» подписать двух своих нападающих.

Как сообщает Evening Standard, мадридский клуб предложил лондонскому услуги Жоау Феликса или Матеуса Кунью. Руководство «Челси» может рассмотреть эти варианты из-за травмы Армандо Брои, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Отмечается, что «Атлетико» готов отпустить Феликса за 86 миллионов фунтов. Мадридцы также не против отдать 23-летнего португальца в дорогостоящую аренду с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне Феликс сыграл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Кунья в этом сезоне провел в составе испанской команды 17 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026.