«Атлетико» обыграл «Реал» в Кубке Испании

«Атлетико» обыграл «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Полузащитник «матрасников» Самуэль Диас Лино на 39-й минуте открыл счет. Однако перед самым перерывом сопернику удалось отыграться благодаря автоголу Яна Облака.

В начале второй половины форвард хозяев Альваро Мората вывел свою команду вперед. «Реалу» удалось отыграться в самой концовке — забил Хоселу с отличной передачи Джуда Беллингема.

На 99-й минуте французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с правого фланга ворвался в штрафную площадь соперника и пробил в ближний угол ворот. В конце второй половины дополнительного времени Родриго Рикельме забил четвертый мяч «матрасников».

Соперник «Атлетико» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки. Ранее в четвертьфинал вышли «Барселона», «Мальорка», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Атлетик» и «Жирона».