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«Атлетико» обыграл «Реал» в Кубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
18 января. Атлетико — Реал — 2:1.
Фото Reuters
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«Атлетико» обыграл «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Полузащитник «матрасников» Самуэль Диас Лино на 39-й минуте открыл счет. Однако перед самым перерывом сопернику удалось отыграться благодаря автоголу Яна Облака.

В начале второй половины форвард хозяев Альваро Мората вывел свою команду вперед. «Реалу» удалось отыграться в самой концовке — забил Хоселу с отличной передачи Джуда Беллингема.

На 99-й минуте французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с правого фланга ворвался в штрафную площадь соперника и пробил в ближний угол ворот. В конце второй половины дополнительного времени Родриго Рикельме забил четвертый мяч «матрасников».

Соперник «Атлетико» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки. Ранее в четвертьфинал вышли «Барселона», «Мальорка», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Атлетик» и «Жирона».

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:2
Реал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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