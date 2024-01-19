Хави оценил дебют защитника Кубарси за «Барселону»

«Барселона» обыграла «Унионистас» (3:1) и вышла в следующий раунд Кубка Короля.

В составе каталонского клуба дебютировал Пау Кубарси. Он заменил в перерыве датчанина Андреаса Кристенсена.

«Пау — игрок с большим будущим. Мы очень рады тому, как он дебютировал, мы верим в него и в его талант», — цитирует слова главного тренера Хави пресс-служба.

«Барселона» стала седьмым четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Жирона».