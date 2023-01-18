«Атлетико» согласовал переход Депая. «Барселона» получит 3-4 миллиона евро

Сегодня, 21:54
«Атлетико» согласовал переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным каталонцы получат за игрока 3-4 миллиона евро.
Депай подпишет контракт до лета 2028 года. Действующее соглашение игрока с «Барсой» истекает летом 2023 года. Вскоре форвард пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне 28-летний Депай провел за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования