«Атлетико» согласовал переход Депая. «Барселона» получит 3-4 миллиона евро

«Атлетико» согласовал переход Депая из «Барселоны» за 3-4 миллиона евро

«Атлетико» согласовал переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным каталонцы получат за игрока 3-4 миллиона евро.

Депай подпишет контракт до лета 2028 года. Действующее соглашение игрока с «Барсой» истекает летом 2023 года. Вскоре форвард пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне 28-летний Депай провел за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.