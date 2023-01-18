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Сегодня, 21:54

«Атлетико» согласовал переход Депая. «Барселона» получит 3-4 миллиона евро

«Атлетико» согласовал переход Депая из «Барселоны» за 3-4 миллиона евро
Руслан Минаев
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
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«Атлетико» согласовал переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным каталонцы получат за игрока 3-4 миллиона евро.

Депай подпишет контракт до лета 2028 года. Действующее соглашение игрока с «Барсой» истекает летом 2023 года. Вскоре форвард пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне 28-летний Депай провел за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Милан 0
Интер 0
1-й тайм

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30%

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Мемфис Депай
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
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