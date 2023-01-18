Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг Хихон» в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» в гостях разгромила «Спортинг Хихон» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:0.

В составе «летучих мышей» дубль на счету уругвайца Эдинсона Кавани, еще по голу забили Джастин Клюйверт и Самуэль Лино.

Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 20 января.