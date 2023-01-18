Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг Хихон» в 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 22:53
«Валенсия» в гостях разгромила «Спортинг Хихон» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:0.
В составе «летучих мышей» дубль на счету уругвайца Эдинсона Кавани, еще по голу забили Джастин Клюйверт и Самуэль Лино.
Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 20 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования