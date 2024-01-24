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Испания

Сегодня, 18:06

«Атлетико» заплатит за аренду Кина 460 тысяч евро

Виктория Кравченко
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«Атлетико» согласовал с «Ювентусом» аренду нападающего Мойзе Кина, пишет журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Срок контракта — полгода.

По данным источника, мадридцы заплатят около 460 миллионов евро. «Атлетико» будет выплачивать итальянскому форварду зарплату в полном объеме. Официально заявление со стороны клубов ожидается в ближайшее время.

Кин с 2021 года выступает за туринцев. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Мойзе Кин
ФК Атлетико
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