Баринов о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Арсен — красава!»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен — красава. Желаю удачи ему!», — сказал Баринов «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провел 2 матча в составе испанского клуба и не успел отличиться результативными действами.