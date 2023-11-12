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Испания

Сегодня, 20:12

«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Алавесом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Баоселона.
Фото Reuters
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«Барселона» дома обыграла «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико».

Счет в игре открыл форвард гостей Самуэль Омородион на 1-й минуте. На 53-й минуте нападающий хозяев Роберт Левандовски сравнял счет. Затем на 78-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел каталонцев вперед.

«Барселона» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» находится на 14-й строчке (12 очков).

В следующем туре каталонцы 25 ноября сыграют с «Райо Вальекано», а комнада из города Витория-Гастейс 24 ноября встретится с «Гранадой».

Испания. Ла Лига. 13-й тур
12 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Алавес
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Алавес
ФК Барселона
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