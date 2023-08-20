«Барселона» победила «Кадис» благодаря голам Педри и Торреса в концовке матча

«Барселона» дома победила «Кадис» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У каталонцев на 82-й минуте забил Педри, на 90+4-й — Ферран Торрес.

16-летний вингер «Барсы» Ламин Ямаль установил рекорд ла лиги в XXI веке, как самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе.

Команда Хави набрала 4 очка после двух туров ла лиги. У «Кадиса» — 3 очка.