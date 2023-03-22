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Испания

Сегодня, 16:20

«Барселона» может продать защитника Альбу летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к тому, чтобы покинуть каталонскую команду летом, сообщает Sport.

По информации издания, сине-гранатовые планируют продать ряд игроков, чтобы снизить фонд заработной платы и сосредоточиться на новых подписаниях. Альба — один из основных кандидатов на уход.

Ранее сообщалось, что каталонская команда должна футболисту 38 миллионов евро из-за задержек заработной платы.

Испанский защитник выступает за «Барселону» с лета 2012 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 34-летний Альба сыграл за сине-гранатовых в 22 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.

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Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
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