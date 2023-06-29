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Испания

Сегодня, 12:43

«Барселона» откажется от покупки Брозовича из-за проблем с финансовой ситуацией клуба

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» не будет делать предложение по трансферу полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Diario Sport.

По информации издания, каталонцы отказались от покупки хавбека из-за проблем с финансовой ситуацией клуба. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Аль-Наср».

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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