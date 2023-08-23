«Барселона» продолжает переговоры по переходу Феликса из «Атлетико»

«Барселона» в настоящее время рассматривает несколько вариантов приобретения нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает Sport.es. Одним из них является аренда с опцией на покупку 23-летнего португальца.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Феликса с «матрасниками» рассчитан до 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.