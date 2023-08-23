«Реал Сосьедад» пока не может заявить Захаряна на сезон-2023/24

«Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал российского полузащитника Арсена Захаряна для участия в ла лиге. В клубе ожидают уладить все формальности в четверг.

В частности, международное разрешение 20-летнего игрока пока еще не получено, поскольку Россия не является членом УЕФА, оформление необходимых документов занимает больше времени.

По информации Mundo Deportivo, это ставит под сомнение возможность участия Захаряна в пятничном матче против «Лас-Пальмаса».

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о переходе Захаряна из «Динамо». Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.