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Испания

Сегодня, 20:16

«Барселона» работает над продлением контракта с Дембеле

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, окончательное решение за 25-летним игроком. Отмечается, что в контракте Дембеле с клубом указаны две суммы отступных. До конца текущего сезона и до конца года сумма отступных игрока будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле она будет ниже и составит 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше ла лиги Дембеле провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года.

Источник: Фабрицио Романо
Усман Дембеле
ФК Барселона
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