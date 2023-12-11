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Испания

Сегодня, 01:13

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»

Сергей Разин
корреспондент
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«Жирона» в матче 16-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Барселону» — 4:2.

Для «Барсы» это первое поражение от «Жироны» в истории клубов. До сезона-2016/17 жиронцы никогда не выступали в ла лиге.

«Жирона» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении восьми матчей. Единственное поражение случилось 30 сентября во встрече с «Реалом» (0:3).

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.

ФК Барселона
ФК Жирона
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