Де Йонг — о матче с «Жироной»: «Это тяжелое поражение, мы очень разочарованы»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«Это тяжелое поражение, но мы играли не так хорошо, как можем. «Жирона» здорово играла, но это наша вина. Мы не достигли того уровня, который нам нужен. Нас разделяют 7 очков, это много. Нам предстоит многое улучшить, мы очень разочарованы, но еще есть много матчей. Нам нужно много работать и совершенствоваться», — приводит слова де Йонга Marca.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.