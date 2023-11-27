Джуд Беллингем побил рекорд Роналду по голам за первые 15 матчей за «Реал»

Сегодня, 10:46
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голом в матче 14-го тура ла лиги против «Кадиса» (3:0) и вошел в историю клуба.
По данным ESPN FC, 20-летний англичанин стал первым футболистом в истории «Реала», который забил 14 голов в первых 15 матчах. У легендарных форвардов Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано было по 13 голов.
В текущем сезоне Беллингем забил 11 голов в чемпионате и три мяча в Лиге чемпионов.
«Реал» поднялся на первое место в таблице, набрав 35 очков. «Кадис» идет 16-м, имея в активе 10 очков.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. Его контракт с мадридской командой рассчитан до 2029 года.