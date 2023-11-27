Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:23

Рамос установил новый рекорд ла лиги по красным карточкам

Виктория Кравченко
Серхио Рамос.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник «Севильи» Серхио Рамос покинул поле в концовке матча 14-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (1:2).

По данным ITASportPress, футболист получил 21-ю красную карточку за все время выступлений в ла лиге и улучшил свой рекорд по удалениям в турнире.

Рамос выступал в испанском чемпионате с 2004 по 2021 год. После двух сезонов в ПСЖ он вернулся в ла лигу в сентябре 2023 года, подписав контракт с «Севильей». В активе 37-летнего испанца 8 матчей, голевая передача и 5 карточек.

После 14 матчей ла лиги «Реал Сосьедад» располагается на 5-м месте с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.

Серхио Рамос
ФК Севилья
0
Читайте также
Нападающий «Краснодара» Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения от «Урала»
Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Джуд Беллингем побил рекорд Роналду по голам за первые 15 матчей за «Реал»

Анчелотти намерен убедить руководство «Реала» выкупить Кепу