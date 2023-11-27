Рамос установил новый рекорд ла лиги по красным карточкам

После 14 матчей ла лиги «Реал Сосьедад» располагается на 5-м месте с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.
Сегодня, 11:23
Защитник «Севильи» Серхио Рамос покинул поле в концовке матча 14-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (1:2).
По данным ITASportPress, футболист получил 21-ю красную карточку за все время выступлений в ла лиге и улучшил свой рекорд по удалениям в турнире.
Рамос выступал в испанском чемпионате с 2004 по 2021 год. После двух сезонов в ПСЖ он вернулся в ла лигу в сентябре 2023 года, подписав контракт с «Севильей». В активе 37-летнего испанца 8 матчей, голевая передача и 5 карточек.
После 14 матчей ла лиги «Реал Сосьедад» располагается на 5-м месте с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.