Рамос установил новый рекорд ла лиги по красным карточкам

Защитник «Севильи» Серхио Рамос покинул поле в концовке матча 14-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (1:2).

По данным ITASportPress, футболист получил 21-ю красную карточку за все время выступлений в ла лиге и улучшил свой рекорд по удалениям в турнире.

Рамос выступал в испанском чемпионате с 2004 по 2021 год. После двух сезонов в ПСЖ он вернулся в ла лигу в сентябре 2023 года, подписав контракт с «Севильей». В активе 37-летнего испанца 8 матчей, голевая передача и 5 карточек.