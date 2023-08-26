Беллингем повторил рекорд Роналду и Снайдера в «Реале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). 20-летний англичанин забил в третьей встрече ла лиги подряд.

Как сообщает Opta, он стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Уэсли Снайдера, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за «Реал».

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«Реал» закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.