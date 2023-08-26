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Испания

Сегодня, 05:02

Беллингем повторил рекорд Роналду и Снайдера в «Реале»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). 20-летний англичанин забил в третьей встрече ла лиги подряд.

Как сообщает Opta, он стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Уэсли Снайдера, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за «Реал».

«Реал» закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.

25&nbsp;августа. &laquo;Сельта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Реал» на выезде обыграл «Сельту»
Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Уэсли Снайдер
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 Реал 3 3 0 0 6-1 9
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 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
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 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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