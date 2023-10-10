Беллингем рассказал, в чем хотел бы быть похожим на Дембеле и Уокера

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какими качествами хотел бы обладать.

«Я хотел бы хорошо владеть обеими ногами. Мне очень нравится наблюдать за такими игроками, как Усман Дембеле и другими, которые могут подавать угловые с обеих флангов. Также меня восхищает скорость Кайла Уокера. Я думаю, игра была бы намного проще и веселее, если бы мы были такими быстрыми и могли обходить таких футболистов», — сказал Беллингем.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом этого года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 8 матчей за клуб из Мадрида в ла лиге, отметился 8 голами и 2 результативными передачами.