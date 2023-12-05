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Испания

Сегодня, 09:33

Беллингем высказался о награде Golden Boy

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о награде Golden Boy.

«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, который я развивал. Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них. Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира. Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером — большая ответственность», — сказал Беллингем на церемонии вручения награды.

20-летний футболист выступает за «Реал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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