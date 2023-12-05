Фабрегас: «В руках Беллингема будущее»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме, которому вручили награду Golden Boy.

«Джуд уже сейчас великий футболист. Это невероятный талант, в руках которого будущее. У него будет невероятная карьера. Даже не сомневаюсь в этом», — цитирует испанца Mundo Deportivo.