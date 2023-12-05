Фабрегас: «В руках Беллингема будущее»

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Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме, которому вручили награду Golden Boy.
«Джуд уже сейчас великий футболист. Это невероятный талант, в руках которого будущее. У него будет невероятная карьера. Даже не сомневаюсь в этом», — цитирует испанца Mundo Deportivo.
20-летний футболист выступает за «Реал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи.