«Бетис» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче 16-го тура чемпионата Испании в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Бетис» — «Реал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Оkkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Андалусии набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице примеры, сливочные располагаются на 1-й строчке, в их активе — 38 баллов.

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