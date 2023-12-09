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«Бетис» — «Реал»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

«Бетис» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лука Модрич, игрок ФК «Реал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Бетис» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче 16-го тура чемпионата Испании в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Бетис» — «Реал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Оkkо Спорт» по платной подписке.

Команда из Андалусии набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице примеры, сливочные располагаются на 1-й строчке, в их активе — 38 баллов.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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