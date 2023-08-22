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Испания

Сегодня, 10:29

Божович считает, что Захарян по качествам не уступает Кварацхелии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Молодец, Арсен! Он хороший футболист и трансфер получился хорошим. Теперь все зависит от него. Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока все хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезет ему, то быстро может перейти в более сильный клуб. Такой переход может открыть дорогу для других российских футболистов», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/bozhovich-zakharyan-po-kachestvam-ne-ustupaet-kvarackhelii-276385/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Миодраг Божович
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6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 3 : 0
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 0 : 0
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 4 : 3
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 0 : 2
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