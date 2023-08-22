Божович считает, что Захарян по качествам не уступает Кварацхелии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Молодец, Арсен! Он хороший футболист и трансфер получился хорошим. Теперь все зависит от него. Я думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии. Если в голове игрока все хорошо, он будет работать и чуть-чуть повезет ему, то быстро может перейти в более сильный клуб. Такой переход может открыть дорогу для других российских футболистов», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.