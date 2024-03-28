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Испания

28 марта, 20:16

Будущее Хави в «Барселоне» решится после четвертьфинала Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Будущее главного тренера «Барселоны» Хави решится после четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство каталонцев проведет встречу с 44-летним испанцем после игр с «ПСЖ» и матча ла лиги против «Реала», который пройдет 21 апреля. Президент клуба Жоан Лапорта намерен уговорить Хави остаться, если «Барса» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов и сохранит шансы на победу в чемпионате Испании.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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