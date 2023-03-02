Бускетс покинет «Барселону» по завершению сезона

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет каталонскую команду по завершению нынешнего сезона, сообщает El Nacional.

По информации издания, испанец уже сообщил о своем желании президенту клуба Жоану Лапорте. Действующее соглашение Бускетса с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Интер Майами».

34-летний Бускетс выступает за каталонскую команду с лета 2008 года. Всего он провел за «Барселону» 711 матчей, в которых оформил 18 голов и 42 голевые передачи.