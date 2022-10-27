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Испания

Сегодня, 12:02

Кузнецов — о результатах «Барселоны»: «В Испании упал уровень футбола»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов прокомментировал игру «Барселоны» в текущем сезоне.

«Спад в Испании не только у клубов, но и у сборной. Стало меньше футболистов в чемпионате, стали платить меньше, потому что раньше никто не ездил из Испании за границу. Чемпионат считался одним из сильнейших, но сейчас уровень упал, — цитирует Legalbet Кузнецова. — Со всем этим связываю и кризис «Барселоны». Там есть талантливые футболисты, но они еще очень молоды, им нужно набить шишек, чтобы выйти на уровень того же Иньесты. Хави только пришел, нельзя за полгода сделать команду, которая будет громить всех в Испании и Европе. Он идет медленными шажочками, футболисты его воспринимают».

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-o-krizise-barseloni-v-ispanii-upal-uroven/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Дмитрий Кузнецов
2
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