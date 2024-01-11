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Испания

Сегодня, 09:15

Станислав Черчесов: «Алексею Миранчуку не всегда хватало стабильности и спортивной злости»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и Алексея Миранчука в «Аталанте».

— В свое время мы вызвали Захаряна в сборную России еще совсем юным. К сожалению, тогда Арсен не смог с нами поработать на сборе из-за болезни, поэтому мое общение с ним оказалось минимальным, — сказал Черчесов. — По себе помню, что переезд в другой чемпионат объективно требует серьезной адаптации, тем более парень попал в команду, которая на хорошем ходу. Видел несколько встреч с участием «Реал Сосьедад» и понимаю, почему Захаряну нужно определенное время. У сан-себастьянцев так хорошо отлажена комбинационная игра, что тренеру не очень хочется менять уже проверенных в деле людей. Арсен — молодой парень, который вливается в новый коллектив, и ему приходится бороться за свое место под солнцем под пристальным вниманием местных СМИ и болельщиков. Но это совершенно нормальная история для любого легионера-новичка. Так что надо стиснуть зубы и терпеть, использовать свои шансы. Ну а таланта Арсену не занимать, в этом никто не сомневается.

— Никто не сомневался и в таланте Алексея Миранчука, однако в «Аталанте» ему пришлось тяжело. Но вот в декабре — январе у него идет яркий отрезок с забитыми мячами, голевыми передачами и высокими оценками от ведущих спортивных изданий Италии. Что на таком благоприятном фоне для него сейчас лучше: доиграть сезон в Бергамо или все-таки настаивать на аренде?

— Это решать только ему самому. Я же могу только порадоваться за Алексея, который провел с нами немало времени в сборной России. Его высокий потенциал никогда не оспаривался, а классный гол в ворота сборной Финляндии на Евро-2020 до сих пор памятен многим.

Другое дело, что Леше не всегда хватало стабильности и спортивной злости, а без этого в клубе такого турнира, как серия А, пробиться в стартовый состав очень сложно. Тем более в «Аталанте» работает очень специфический в плане общения и жесткий в тренировочном процессе специалист — Джан Пьеро Гасперини, с которым мне доводилось общаться. Рад, что Леша здорово проявляет себя в последние два месяца, но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Алексей Миранчук
Станислав Черчесов
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