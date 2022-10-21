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Испания

Сегодня, 19:45

Четыре игрока «Барселоны» не входят в планы команды на следующий сезон

Анна Горшкова
Корреспондент

Стали известны имена игроков, которые не входят в планы «Барселоны» на следующий сезон.

Как сообщает ESPN, речь о полузащитнике Сердхио Бускетсе, защитниках Жераре Пике, Жорди Альбе и Сердхи Роберто. У Бускетса и Роберто заканчиваются контракты следующим летом, а у Пике и Альбы соглашения действуют до 2024 года.

Ожидается, что 34-летний Бускетс примет решение о своем будущем после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хави нравится универсальность Роберто, но каталонский клуб хотел бы усилить позицию правого защитника и полузащиту, если не в январе, то следующим летом.

Сложная ситуация с Пике, которому в январе исполнится 36 лет, и 33-летним Альбой. Их контракты рассчитаны еще на 18 месяцев, и, помимо большой зарплаты, им причитаются существенные суммы в виде отложенных выплат.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4775274/frenkie-de-jong-wanted-by-chelsea-liverpool-man-united
Жерар Пике
Жорди Альба
Серхи Роберто
Серхио Бускетс
ФК Барселона
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