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Испания

Сегодня, 08:56

Де Йонг считает, что «Барселона» снова попытается продать его

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг уверен, что руководство клуба планирует продать его во время январского трансферного окна.

По данным The Athletic, источник близкий к игроку сообщили о мыслях голландца по поводу его будущего. Сам де Йонг не хочет покидать каталонцев.

Летом каталонский клуб хотел продать голландца, но сам де Йонг предпочел остаться.

В этом сезоне полузащитник провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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