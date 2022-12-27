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Испания

Сегодня, 08:38

Дженнаро Гаттузо рассказал, как на него вышла «Валенсия»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо вспомнил о том, как возглавил испанский клуб.

«Сразу после финала Кубка, мне позвонил Аниль Мерти, и мы встретились в Милане. Он сказал, что ему нравится, как работают мои команды, что означало приглашение возглавить «Валенсию». Я взял время, чтобы подумать, после чего согласился. «Валенсия» на тот момент имела совершенно другой стиль, но у меня есть время привести все к общему знаменателю. «Валенсия» — великий клуб», — цитирует Гаттузо pianetamilan.it.

После 14 туров ла лиги «Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 6 января клуб встретится с «Кадисом» в 15-м туре чемпионата Испании.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
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