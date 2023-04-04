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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле хотел бы перейти в «Ливерпуль».
Как сообщает El Nacional, игрок получил предложение от «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля». Утверждается, что французского игрока больше привлекает идея перехода в «Ливерпуль», который планирует серьезную трансформацию в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что в действующем контракте Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных. До конца текущего сезона и до конца года сумма отступных игрока будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле она будет ниже и составит 50 миллионов евро.
В текущем розыгрыше ла лиги Дембеле провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года.