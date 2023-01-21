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Испания

Сегодня, 09:21

Депай рассказал, что общался с Гризманном перед своим переходом в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о разговоре с Антуаном Гризманном перед переходом в мадридский клуб.

«Гризманн сказал мне много хорошего о клубе. Это не стало неожиданностью. Когда я пришел, увидел все, что ожидал. Меня хорошо встретили, это было очень приятно. Все очень удобно, стадион замечательный, я бы очень хотел принять участие в матче, чтобы познакомиться с болельщиками», — цитирует Депая Marca.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Атлетико» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Испании (28 очков).

Антуан Гризманн
Мемфис Депай
ФК Атлетико
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