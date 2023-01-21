Депай рассказал о разговоре с Симеоне после перехода в «Атлетико»

Новичок «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о разговоре с главным тренером Диего Симеоне после перехода в мадридский клуб.

«Он сказал, что хочет, чтобы я чувствовал себя как дома, Симеоне желает, чтобы я как можно скорее адаптировался», — цитирует нидерландца Mundo Deportivo.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.