Симеоне сравнил Депая с Диего Костой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на трансфер нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

«В «Лионе» футболист показывал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нем форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке. Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой — регулярно забивал голы и был взрывным», — цитирует Симеоне Marca.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Атлетико» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Испании (28 очков).