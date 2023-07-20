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Испания

Сегодня, 02:23

Дмитрович: «Завоевали кубок, который имеет очень важное значение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович прокомментировал победу над «Индепендьенте дель Валье» (1:1, пен. — 4:1) в матче Кубка вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ.

«Мы завоевали кубок, который имеет очень важное значение и для нас самих, и для болельщиков, и вообще для всех севильцев. Снимаю шляпу перед своими партнерами по команде, поскольку прошедшая неделя из-за нагрузок была для их ног очень тяжела. Сейчас у нас идет первый этап предсезонной подготовки, и нужно проделать большой объем работы, чтобы к началу сезона мы были на 100 процентов готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дмитровича.

Это был первый в истории розыгрыш турнира, в котором встречались действующие победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка.

19&nbsp;июля. &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Индепендьенте дель Валье&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Севилья» по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» и выиграла Кубок вызова

Источник: https://ru.uefa.com/uefaconmebolclubchallenge/match/2038896--sevilla-vs-independiente-del-valle/
Футбол
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