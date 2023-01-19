Джеко отреагировал на победу «Интера» в матче за Суперкубок Испании

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Форвард Эдин Джеко поделился эмоциями от победы «Интера» в Суперкубке Италии.
«Это была отличная игра, ребята были великолепны с первой и до последней минуты, каждый выложился полностью. Никакого реванша, я всегда радуюсь успехам команды. На кону был Суперкубок, который мы выиграли в прошлом году, и мы знаем, как приятно побеждать. Мы шли к победе, как следует подготовившись», — цитирует Джеко Sport Mediaset.
В финальной игре «Интер» обыграл «Милан» со счетом 3:0. Джеко был признан лучшим игроком матча. Он отметился одним голом в матче.
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Основные источники исследования