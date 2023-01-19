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Испания

Сегодня, 08:26

Джеко отреагировал на победу «Интера» в матче за Суперкубок Испании

Виктория Кравченко
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Форвард Эдин Джеко поделился эмоциями от победы «Интера» в Суперкубке Италии.

«Это была отличная игра, ребята были великолепны с первой и до последней минуты, каждый выложился полностью. Никакого реванша, я всегда радуюсь успехам команды. На кону был Суперкубок, который мы выиграли в прошлом году, и мы знаем, как приятно побеждать. Мы шли к победе, как следует подготовившись», — цитирует Джеко Sport Mediaset.

В финальной игре «Интер» обыграл «Милан» со счетом 3:0. Джеко был признан лучшим игроком матча. Он отметился одним голом в матче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
1
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