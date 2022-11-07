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Испания

Сегодня, 23:43

Эден Азар зимой готов покинуть «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Эден Азар готов покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Футболист смирился с тем, что не сможет пробиться в состав при главном тренере Карло Анчелотти. Он хочет перейти в команду, где сможет получить стабильную игровую практику.

Контракт 31-летнего бельгийца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за испанскую команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «сливочных».

Эден Азар
ФК Реал
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