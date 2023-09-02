Экс-форвард «Оренбурга» Силла перешел в «Вальядолид»

Нападающий Мамаду Силла перешел из «Алавеса» в «Вальядолид». 29-летний сенегалец с новым клубом заключил контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Силла является воспитанником академии «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 26 матчах во всех турнирах и помог команде вернуться в ла лигу.

В 2020 году Силла выступал за «Оренбург». Он отметился одной голевой передачей в 5 матчах за российскую команду.